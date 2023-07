DARC-Seminar „Grundlagen der digitalen Nachrichtenübertragung für SDR“ am 4. November

Am 4. November findet im Amateurfunkzentrum in Baunatal das DARC-Seminar „Grundlagen der digitalen Nachrichtenübertragung für SDR“ statt. Dozent ist Gerrit Buhe, DL9GFA. Geschah die Signalverarbeitung früher analog durch spezialisierte Hardware, erfolgt sie heute meist numerisch durch Software Algorithmen. Das Seminar vermittelt Themen wie Abtasttheorem, Zeit-/Frequenzbereich, digitale Filter und auch Quadratursignalverarbeitung anhand von Simulationen mit Octave sowie in Echtzeit mit GNU Radio.