DARC Wavelog für Clubstationen nutzen

Am kommenden Dienstag, dem 18.03.2025 um 20 Uhr, zeigen euch Lucas, DA1EE und Kim, DG9VH im Treff.DARC.de mit einer Schritt für Schritt Anleitung wie das ganze funktioniert,

Ebenfalls mit dabei ist Jörg, DJ7NT vom Wavlog-Entwickler-Team, der für eure Fragen zur Verfügung steht.



Auch Michael, DL2YMR, zeigt in seinem neuen Video https://youtu.be/0KdivNyjUH0?si=vEKkKnVlF8Z1An4g eine Anleitung dafür.

Um eine Clubstation registrieren zu können, müsst ihr euch initial mit der DARC-Mitgliedsnummer und Passwort der Clubstation anmelden.

Evtl. ist es nötig, den Passwort-Reset Vorgang durchzuführen. Die dafür benötigten Daten erhaltet ihr von eurem OVV aus der Mitgliederverwaltungssoftware Netxp.





Der DARC hat am 12. September das Logbuch für seine Mitglieder freigeschaltet.

Vielen Dank an alle Nutzer, die fleißig Fehler und Wünsche gemeldet haben. Bitte sendet diese auch weiterhin an logbuch(at)darc.de.



Vielen Dank auch an DF2ET, DJ7NT, HB9HIL und LA8AJA vom Entwicklerteam, sowie DG0TM, DO8MKR und DG9VH, die den Betrieb und Support für das log.darc.de sicherstellen, so Ronny Jerke, DG2RON, zuständiges DARC Vorstandsmitglied.