Das DARC Referat Ausland sucht neue Mitarbeiter

Für die anfallenden Tätigkeiten im DARC Referat Ausland werden neue ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht. Das Referat berät Funkamateure bei Fragen zu Gastlizenzerteilungen, vertritt den DARC auf internationalen Veranstaltungen und ist weltweit in der Amateurfunkgemeinschaft bestens vernetzt. Von Vorteil sind gute Sprachkenntnisse in Englisch in Wort und Schrift, aber auch Kenntnisse in anderen Fremdsprachen sind willkommen. Vakant sind derzeit Koordinatoren für Nordamerika und die Karibik sowie für arabischsprachige Länder.