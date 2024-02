Das Deutsche Funk-Kartell startet in den dritten Monat

Die besondere Belohnung besteht in den ebenfalls monatlich neuen Bildmotiven zu historischer Radiotechnik. Mit viel Engagement auf beiden Seiten treffen auch in diesem Monat wieder Funkamateure aufeinander, die sich wie vor 100 Jahren der Faszination des drahtlosen Funks hingeben. Die sich daran erfreuen können, trotz ausbreitungstechnischer Schwierigkeiten, in einem vielleicht wenig praktiziertem Mode, mit QRP oder als Antennengeschädigter zum Diplomerfolg zu kommen. Mit Ausdauer und Respekt voreinander wie zu Zeiten des Versuchsfunks vor 100 Jahren. Darüber berichtet das 100FK-Organisationsteam Karsten Stephan, DL1RUN; Steffen Hamperl, DM6WAN, und Uwe Hansen, DL2SWR.



Bild: Die 100FK-Sprintdiplome März in den Stufen Bronze bis Gold