DCLnext - Team traf sich in Baunatal

Am vergangenen Wochenende traf sich das DCLnext-Team in Baunatal. Es ging, wie der Name schon sagt, um die Neuentwicklung eines Nachfolgers für das DARC Community Logbuch (DCL) . Besprochen wurden Themen rund um das Logbuch, QSL-Karten, die Diplombeantragung und die Top-List. Herausgekommen sind viele kleine Arbeitspakete, die es jetzt heißt abzuarbeiten.

Das DCL wurde 2002 von Michael, DL6MHW, programmiert und 2017 dem DARC überlassen. Seitdem ist es ein fester Bestandteil des DARC.

Bisher wurden ca. 38.000 Diplome beantragt und ca. 140 Mio. Datensätze in das Logbuch geschrieben, so Friedrich zu Hellen, DL4BBH, Projektleiter des DCLnext-Teams. Mit der Neuauflage des DCL werden all diese Funktionen modernisiert und neue hinzukommen.

Den Anfang hat das Logbuch gemacht. "Hier haben wir uns für Wavelog entschieden", erklärt Vorstandsmitglied Ronny Jerke, DG2RON.

Jörg Dorgeist, DJ7NT, einer der vier Hauptentwickler von Wavelog sagt, dass es die beste Lösung für den DARC ist, da es eine Open Source Software ist, welche wir in Teilen an die Bedürfnisse DARC anpassen können.



In den kommenden Tagen wird das Logbuchprogramm für den allgemeinen Test durch DARC-Mitglieder freigeschalten. Aktuell müssen noch letzte Detailfragen geklärt werden.

Weitere Informationen zum Testbetrieb gibt es in Kürze.