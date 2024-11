Der alte DARC-Vorstand ist der neue

Der alte DARC-Vorstand ist der neue – so könnte man abgekürzt das Ergebnis der stattgefundenen Vorstandswahl zusammenfassen. Um wieder in den angestammten zweijährigen Rhythmus der Wahlen zu kommen, legten der Vorstand sowie die beiden Amateurratssprecher zunächst aus formalen Gründen ihre Ämter nieder um kurz darauf in der Versammlung erneut gewählt zu werden. Die vorherige Pandemiezeit hatte die zeitliche Abfolge aus dem Takt gebracht. Neu als Vorsitzender gewählt wurde Christian Entsfellner, DL3MBG.