Der DARC leistet einen großen Beitrag mit seiner Jugendarbeit

Die 46. HAM RADIO ist eröffnet – ein Jahr ist vorüber und die Amateurfunkgemeinschaft aus vielen Ländern dieser Welt trifft sich auf Europas größter Amateurfunkmesse, der HAM RADIO in Friedrichshafen am Bodensee. In der offiziellen Eröffnungsveranstaltung am Freitag begrüßte zunächst der Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen, Dieter Stauber, die Messegäste aus nah und fern. „Sie sind extra angereist, um Freunde zu treffen und sich auszutauschen“, so Stauber.

„Für das 72. Bodenseetreffen und 46. HAM RADIO hat der DARC das Messemotto ‚Wir machen MI(N)T‘ gewählt, um in die künftigen Generationen zu investieren“, so der Bürgermeister. Stauber freut sich, dass heuer 369 Aussteller, davon 149 Verbände und professionelle Aussteller sowie 220 Flohmarktteilnehmer in Friedrichshafen anzutreffen seien. In den nächsten drei Tagen werde viel Fachwissen vermittelt, so Stauber und der DARC leiste einen großen Beitrag mit seiner Jugendarbeit. Im Anschluss folgte die Keynote des IARU-Region-1-Präsidenten Sylvain, F4GKR (Foto): „Technologien verbinden sich, Autos vernetzen sich, Computersysteme können heute ganze Texte und Bilder generieren“, so F4GKR. Es seien Systeme wie ChatGPT, die helfen, Computern ganze Fragen stellen zu können. Müssen wir Funkamateure uns vor diesen Entwicklungen gar fürchten? Welche Schritte könnten Funkamateure einleiten, um die neue Generation in die Welt der Technik zu führen? Auch Sylvain legte den Fokus auf die naturwissenschaftlichen MINT-Fächer, für welche die HAM RADIO in diesem Jahr besonders stehe. Seitens der IARU habe man daher gewisse Strategien für die nächsten Jahre entwickelt. Der Vorsitzende Christian Entsfellner, DL3MBG, freute sich besonders, dass wir (Funkamateure) nicht nur „mitmachen“, sondern „MINT machen“. An vielen Messeständen können die Besucher das Messemotto reflektiert sehen, so DL3MBG. Weiterhin verweist er auch zukunftsweisende Technologien wie das M17-Protokoll oder das OSMOCOM-Projekt. Viele Entwicklungen wurden erst durch eine Förderung der Stiftung ARDC möglich. Im Übrigen ist die ARDC auf der Messe mit einem eigenen Stand zugegen. Weiterhin freute sich DL3MBG, dass nach drei Jahren der Pause das HAM CAMP wieder stattfinde. „Ich danke der Messe für die großzügige Unterstützung des Camps“, freute sich OM Entsfellner. Bevor er die HAM RADIO 2023 endgültig für eröffnet erklärte, riet er dem Auditorium auch den Stand der IARU-Region 1 zu besuchen, die heuer ihre zukunftsweisenden Projekte vorstellt. „Sie können dort sehen, wie sich die Zukunft des Amateurfunks vor Ihren Augen entfaltet“.