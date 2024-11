Derzeit Überreichweiten auf UKW

Dieser Tage sind auf den UKW-Frequenzen wieder verstärkt Überreichweiten zu verzeichnen. Entfernte Relais, die für gewöhnlich nicht zu arbeiten sind, kommen plötzlich für einige Stunden in Funkreichweite. Auf den UKW-Relais selbst treffen sich mitunter plötzlich Funkamateure aus dem nahen Ausland. Aber auch auf Direktfrequenzen gelingen mit der Sendeleistung aus Mobiltransceivern plötzlich QSOs über größere Entfernungen. Versuche im SSB-Bereich sollten ebenfalls nicht vernachlässigt werden.

Troposphärische Überreichweiten, bedingt durch Inversionswetterlagen, treten nicht selten besonders in den Übergangsjahreszeiten, wie aktuell im Herbst auf. Die Temperaturen stehen dabei sozusagen Kopf: milde Berge, frostige Täler: https://www.wetteronline.de/wetterticker/phaenomen-milde-berge-frostige-taeler--150a2241-e843-44eb-b768-7eaedda4217a. Weitere Informationen zum Thema Troposphärische Überreichweiten sind auch in der Wikipedia zusammengefasst: https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberreichweite. In diesem Sinne – beobachten Sie doch einmal die UKW-Bänder und rufen CQ!



(Foto: Symbolbild Inversionswetterlage; Foto: Pixabay)