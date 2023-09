Digital-QTC unter DLØBS geht wieder auf Sendung

Nach längerer Pause wird das Digital-QTC des DARC-Distrikts Oberbayern (C) unter DLØBS wieder wöchentlich auf 80 m in digitaler Betriebsart abgestrahlt. Die auch „Oberbayern-Rundspruch“ genannte Aussendung enthält neben Amateurfunk-Nachrichten aus dem Distrikt C und seinen OVs auch Auszüge aus dem jeweils aktuellen DARC-Deutschland-Rundspruch. Aufgrund der gewählten QRG, Sendezeit und Betriebsart wird praktisch der gesamte deutschsprachige Raum mit dem digitalen Signal einer einzigen Amateurfunkstelle mit nur einigen 100 W HF-Leistung sicher und meist fehlerfrei erreicht.

Zudem wurden im Gegensatz zum 2023er Rundspruchplan ein neuer Sendeplatz und seit kurzem auch eine neue Betriebsart festgelegt. Die DLØBS-Sendung erfolgt nun jeden Mittwochabend (wenn praktisch möglich, z.B. nicht bei lokalem Gewitter):

- Einleitung um 21:00 MESZ (bzw. MEZ im Winterhalbjahr)

- Die Meldungen beginnen direkt im Anschluss

- Frequenz 3590 kHz ±QRM (theoretische Träger-QRG), USB mit 750 Hz Mittenfrequenz, d.h. Signalmitte bei 3590,75 kHz (Digi-Bereich im 80-m-Band)

- Digitale Modulation MFSK-32 mit RSID zur automatischen Betriebsartenerkennung und Frequenzabstimmung

- Im Anschluss an die Ausstrahlung, die meist zwischen 15 und 30 Minuten dauert, kann und soll direkt on air QSL gegeben werden, mit QTH-Angabe und Empfangsgüten-Rapport

- Natürlich werden auch Hörberichte mit Rapport von Funkamateuren oder SWLs gerne per E-Mail entgegen genommmen

Die Ausstrahlung erfolgt durch Rainer Englert, DF2NU. QTH ist Bruck-Alxing im Landkreis Ebersberg, ca. 20 km östlich von München (JN58XA). Der Transceiver ist ein FLEXRADIO 5000 SDR und die Sendeleistung beträgt aktuell zwischen 600 und 750 W aus einer 2K-FA Endstufe in einen 2 x 17 m Dipol, symmetrisch eingespeist in 12 m Höhe. Für den Empfang ist lediglich ein SSB-tauglicher Empfänger mit 80-m-Band erforderlich. Über die Soundkarte und (zum Beispiel) das kostenlose Programm FLdigi erfolgt dann die Decodierung als Klartext, der auch gespeichert und weiterverarbeitet werden kann. Die Signale werden zumindest innerhalb DL und OE meist problemlos und fehlerfrei decodiert. Darüber berichtet Tobias Krischan (SWL).