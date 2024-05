Distriktsvorstand Köln-Aachen (G) wieder vollzählig

Am 20. April richtete der Distrikt Köln-Aachen (G) in Jülich die Frühjahrs-Distriktsversammlung aus. Neben den Ehrungen langjähriger Mitglieder im DARC sowie der DIG, wurden auf der Distriktsversammlung auch die Preise und Pokale des Köln-Aachen Contestes 2023 verliehen. Nach dem Ausscheiden von Tom, DF5JL, wurde im weiteren Verlauf der Distriktsversammlung Ben, DO1BEN, mit großer Mehrheit in einer Nachwahl als neues Mitglied des Distriktsvorstandes G gewählt.