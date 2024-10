DM60IOTA unterwegs

Am letzten Wochenende im September war DM60IOTA, aktiviert durch den OV Syke (I25), von IOTA EU-047 QRV. Im 60. Jahr des internationalen Diplomprogramms "Islands on The Air" wurde auch der SDOK 60IOTA vergeben. DK7LV, DL4BBH, DL2YBG und DL2VFR schrieben 1400 Verbindungen ins Log. QTH war eine der amateurfunkfreundlichsten Jugendherbergen in DL auf Borkum im Ortsteil Reede.

Der Antennenaufbau fand bei Windspitzen von 100 km/h statt und es musste mehrfach nachjustiert werden. Schließlich fanden 580 QSOs in CW, 455 in SSB und 365 in FT8 den Weg ins Log. Alle FT8-Verbindungen wurden ausschließlich mit 10 Watt getätigt. Alle Bänder von 10 bis 80 Meter wurden bedient. Die QSL-Karten kommen automatisch via Büro und außerdem finden die Logs Eingang in DCL, Club Log und LoTW. Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass das Sonderrufzeichen noch bis Jahresende durch ernsthafte Interessenten für IOTA-Expeditionen auf deutsche Inseln verwendet werden kann. Kontakt über DL2VFR. 73 Ric