Dr. Bob Heil, K9EID, SK

Dr. Bob Heil, K9EID, Gründer der bekannten Firma HEIL SOUND, verstarb am 28. Februar 2024. Er wurde 83 Jahre alt. Der am 5. Oktober 1940 geborene Bob Heil hatte eine steile Karriere als Erfinder und Tontechniker hinter sich. Sein Name ist verbunden mit den großen Namen des Rock and Roll, darunter Grateful Dead, Joe Walsh, The Who und Peter Frampton. Bobs Erfindung der Heil Talk Box aus dem Jahr 1973 ist auf Klassikern wie Framptons "Show Me the Way" zu hören. In den späten 1970er Jahren trat Heil Sound in den Amateurfunkmarkt ein.

Schon 1966 gründete er Heil Sound, experimentierte mit Live-Soundsystemen und wurde Techniker für verschiedene Veranstaltungsorte in St. Louis, von Auditorien bis zu Bowlingbahnen. Große Beschallungsanlagen waren damals vergleichsweise schwach und primitiv; so hatten 1965 die Beatles im New Yorker Shea Stadium nur mit einem Shure Vocalmaster PA-System gespielt, das an das Durchsagesystem des Baseball-Parks angeschlossen war.



In den späten 1970er Jahren entwickelte er mit HEIL SOUND die bekannten Mikrofone der HC-Serie, die ausschließlich für den Amateurfunk bestimmt waren.



In den späten 1980er Jahren wurde Heil Sound zu einem der ersten amerikanischen Unternehmen, das Heimkinos herstellte und installierte, und Heil hielt Vorträge auf großen Elektronikkongressen und unterrichtete Kurse an verschiedenen Institutionen.



Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen und wurde 2007 eingeladen, in der Rock and Roll Hall of Fame auszustellen.



Heil lebte mit seiner Frau Sarah in Metro-East St. Louis. Er hat zwei Töchter und einen Stiefsohn. Er spielte weiterhin die Wurlitzer-Orgel im Fox Theater und besaß eine Oldtimer-Sammlung, hauptsächlich von Thunderbirds aus den 50er Jahren. Heil spielte seine Orgelmusik außerdem jeden Samstag um 20 Uhr CET auf 5085 kHz, übertragen von WTWW in Lebanon, Tennessee.



Mit Infos u.a. von Wikipedia und "The Daily DX"; Foto: QRZ.com/db/K9EID