eGecko-Oberfläche der alten Mitgliederverwaltung wird abgeschaltet

Am 17. Juli 2021 wurde durch den Vorstand die Einführung der Software Netxp-Verein für die Verwaltung der Mitglieder im DARC beschlossen. Seit diesem Termin wurde von allen Seiten sehr viel Arbeit in die Inbetriebnahme und Umstellung aller Ortsverbände unternommen. Mittlerweile sind nahezu alle Ortsverbände in Netxp-Verein aktiv und können darüber die Daten ihrer Mitglieder pflegen. Aus diesem Grund wird die über das Internet zugängliche Oberfläche der alten Mitgliederverwaltung (egecko.darc.de) ab sofort für den Zugriff durch ehrenamtliche Funktionsträger abgeschaltet.