Eifeler Radiotage vom 8.–10. November 2024

Am Wochenende vom 8. bis 10. November sind die Eifeler Radiotage wieder da. Das Programm aus dem Bunker-Studio im ehemaligen Ausweichsitz der nordrhein-westfälischen Landesregierung steht dieses Mal unter dem Motto 75.

„Vor 75 Jahren: Das Jahr 1949. Ein wichtiges und geschichtsträchtiges Jahr. Aber auch das Jahr 1975 hat einiges zu bieten. Rückblicke, Jubiläen, Musik. Die Eifeler Radiotage blicken auf die Jahre 1949 und 1975 und beleuchten die '75' aus verschiedenen Perspektiven“, heißt es auf der Webseite. Zwei Kurzwellen-Frequenzen und zwei Livestreams ermöglichen ab Freitag, 15 Uhr, ein selten gewordenes Erlebnis analoger Radiotechnik in Zeiten von künstlich erzeugten Stimmen und Bildern!



Den Link zu den Livestreams und Hinweise zu den Kurzwellenfrequenzen finden Sie auf:

www.eifeler-radiotage.de/livestream







Das vom Westdeutschen Rundfunk eingerichtete Studio im ehemaligen Ausweichsitz der Landesregierung NRW in Kall-Urft in der Eifel wird ab und zu von Radiofans belebt, zuletzt im Mai 2023 inklusive Videostream. "Die aus den 60er Jahren stammende (Röhren-)Technik halten wir in einem funktionstüchtigen Zustand. Somit ist der Bunker (ca. 100 Räume) auch ein Monument deutscher Ingenieursleistung." Informationen zur Dokumentationsstätte sind auf der Homepage des Ausweichsitz NRW zu finden:

https://www.ausweichsitz-nrw.de/