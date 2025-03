"Eine Reise durch die Hochfrequenztechnik"

Der erste Tag der Amateurfunktagung 2025 ist mit Erscheinen dieser Nachricht bereits Geschichte und man kann ihn wahrlich als eine „Reise durch die Hochfrequenztechnik“ zusammenfassen. Mit diesen Worten begrüßte Ralf Rudersdorfer, OE3RAA, die Zuhörer in seiner Funktion als Moderator. Das Themenspektrum hatte es schon am ersten Tag in sich. In gleich drei Vortragssälen liefen viele Themen parallel und die Tagungsbesucher hatten die Qual der Wahl.

Mit zunächst eher leichter Kost startete Michael Hartje, DK5HH, seinen Vortrag über moderne Messtechnik im Shack, innerhalb dessen er eine Übersicht gab. Ein weiterer Themenblock beschäftigte sich mit Mantelwellen – DK5HH referierte über die Messung, Harald Wickenhäuser, DK1OP, über die Simulation. Ein SSB-Modulator von 35 bis 4400 MHz hatte Georg Seegerer, DG6RS, zum Ziel, der anhand dessen polare Modulation erklärte. Mit dem Statement „ich wollte es verstehen“, schlug Lutz Gündel, DC3YT, einst seine Laufbahn ein, die ihn zum heutigen Vortrag über die Anpassung von Antennen mit Koaxialkabeln führte. Kaum noch Sitz- und Stehplätze gab es beim Vortrag über die Positionsbestimmung mit LW-Zeitsignalen von Jörg Höben, DL7UP, und Dennis Real, DL9CAT. Sind Zeitzeichensender ideale Signale dafür? Die Besucher des Vortrags werden sich das nun beantworten können. Währenddessen beschrieb Günther Knebel, DK6ET, Wasserkühlung von Bauelementen. 750 ml genügen ihm zur Kühlung seines Aufbaus, um den Mode „Key down“ (Dauersenden) zu ermöglichen. ENAMS ist mittlerweile in Version 2.0 angekommen, wie Andreas Lock, DG8AL, beschrieb. Ein leistungsfähiger Raspberry Pi5 bietet genug CPU-Power zur Verarbeitung der I/Q-Daten des Red Pitaya. Zur Frage, wo wir heute bei der SDR-Technik stehen, hatte Thomas Bögl, DL9MDB, den Schlussvortrag des Tages im großen Hörsaal inne. Bis kurz vor Tagungsschluss um 18 Uhr ergab sich nach seinem Vortrag noch eine nette Diskussion. Wie man sehen kann, waren diese Themen durchaus eine Reise quer durch die Welt der Hochfrequenztechnik, wie sie OE3RAA am Morgen noch versprach. Und dabei ist die Tagung noch nicht zu Ende. Am morgigen Sonntag, den 9. März haben Sie noch die Möglichkeit in der Zeit von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr den letzten Vorträgen beizuwohnen. Neben dem Vortragsgeschehen gab es noch drei Ehrungen, die verdienten Funkamateuren zuteil wurden: Maggie Maas, DL4TTB, wurde mit der Distriktsehrennadel Oberbayern (C) ausgezeichnet, der höchsten Ehrung des Distriktes. Die Silberne Ehrennadel des DARC e.V. erhielten Rainer Englert, DF2NU, für sein Engagement mit RADIO DARC – über 500 Sendungen sind über den Äther gelaufen – und eine weitere Ehrennadel erhielt der DARC AJW-Referent Prof. Dr. Matthias Jung, DL9MJ, für seine Arbeiten an der neuen Lernplattform 50ohm.de und der Mitgestaltung des neuen Ausbildungssystems/Fragenkatalog zum Funkamateur. Also dann – bis morgen auf ein letztes!