EM-Funkbetrieb nach einer Woche Spielzeit

Nach einer Woche Funkbetrieb stehen für die vier Sonderstationen 10.757 Verbindungen in den Logs. Daran sind bisher 24 Funker des DARC Team SES beteiligt gewesen. Außerdem konnten mehr als 60 Diplome ins In- und Ausland vergeben werden. Darunter auch zwei in Digital, vier in CW und zwei an SWL. Schon am Wochenende ist mit Diplomnummer 100 zu rechnen.