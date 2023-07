Emil Bergmann, DL8JJ, plant Mini-DXpedition nach Grönland

Nach der DXpedition ist vor der DXpedition: Nach dem Abschluss der Rockall 2023 DXpedition hat „Extrem-Emil“ Bergmann, DL8JJ, schon das nächste Ziel vor Augen. Mitte August will DL8JJ von Grönland aus QRV werden. Er ist in dieser Zeit als Bergführer in Ostgrönland unterwegs und will die Freizeit zwischen zwei Gruppen nutzen.