Ergebnisse der Distriktsversammlung Franken (B)

Am Sonntag, dem 22. Oktober fand nach dreijähriger coronabedingter Pause wieder eine Distriktsversammlung des Distriktes Franken statt. Gastgebender Ortsverband war der OV Nürnberg Süd (B11). Vertreten waren 36 von 44 DARC-Ortsverbänden und ein Vertreter des VFDB aus dem Distrikt Franken. In seinem einleitenden Grußwort des gastgebenden OVV Max Gebuhr, DL8NAC, stellte er den Ortsverband, seine historische Entwicklung aus dem Gesamtortsverband Nürnberg/Fürth (B11) heraus und die Hauptaktivitäten der aktuell 106 Mitglieder vor.

Danach überreichte er jedem Teilnehmer einen 3D-gedrucken Schlüsselanhänger (Produktion: DO1NOC) mit dem DARC-Logo und der URL der Distriktswebseite Franken. Danach sprachen auch die Ehrengäste Christian Entsfellner, DL3MBG (Vorsitzender des DARC), Prof. Dr. Matthias Jung, DL9MJ (AJW-Referent im DARC), und Jann Traschewski, DG8NGN (VUS-Referent im DARC), ein kurzes Grußwort. Im Bericht des Distriktsvorsitzenden ging Peter Meßthaler, DG4NBI, auf seine Aktivitäten im Distrikt und im Haushaltsausschuss ein. Wie üblich stellte er danach die Anträge zur DARC-Mitgliederversammlung Herbst 2023 vor und gab Einblicke in den DARC-Haushalt sowie den DARC-Jahresabschluss 2022. Peter, DG4NBI, nahm alle seine Termine und Verpflichtungen im Berichtszeitraum persönlich wahr und seine Stellvertreter mussten nicht für ihn einspringen.



Wie in den vergangenen Jahren wurden die Berichte der Referenten bereits vor der Versammlung per E-Mail an die OVVe verteilt. Zu den Berichten gab es keine Fragen oder Ergänzungen. Innerhalb des TOP 13 gab es zwei Vorträge: Christian Entsfellner, DL3MBG, stelle die moderne Software für die DARC-Vereinsverwaltung Netxp vor und stand für Fragen zur Verfügung. Der Nachteil, dass die Verwaltungssoftware bislang nur auf Windows-Systemen läuft, soll im nächsten Jahr der Vergangenheit angehören. Netxp soll dann auch als Web-Anwendung zur Verfügung gestellt werden, die über jeden modernen Webbrowser zu bedienen ist. Im zweiten Vortrag berichtete Prof. Dr. Matthias Jung, DL9MJ, über die Entwicklung und den aktuellen Stand des neuen Fragenkataloges für Amateurfunkprüfungen. Nach der Wahl durch Wahlleiterin Birgit Kostka, DG2NAZ (B25), setzt sich der Distriktsvorstand wie folgt zusammen:

Distriktsvorsitzender: Peter Meßthaler, DG4NBI (B02); Stellv. Distriktsvorsitzender: Harald Geier, DL9NDW (B09), und Stellv. Distriktsvorsitzender: Prof. Dr. Ing. Bernhard Arndt, DF4NR (B14). Bei den Referenten und weiteren Ämtern gab es nur kleine Veränderungen. Im Rahmen der allgemeinen Aussprache wurde beschlossen, auch im Jahr 2024 am 29. Juni wieder eine Busfahrt zur HAM RADIO zu organisieren.