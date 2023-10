Estlands ESTCube-2 in der Umlaufbahn

ESTCube-2 ist am 9. Oktober 2023 mit der Vega-Trägerrakete der Europäischen Weltraumorganisation von Kourou, Französisch-Guayana, gestartet. Der 3U-Cubesat wurde größtenteils von Studenten der Studenten der Universität Tartu in Estland entwickelt. Von der International Amateur Radio Union (IARU) wurden Downlinks auf 435,800 MHz und 2425,000 MHz koordiniert.

Das Hauptziel des ESTCube-2-Projekts besteht darin, Studenten und Schülern praktische Erfahrungen in der Weltraumtechnologie zu vermitteln. Unter anderem wird der Satellit Nachrichten über ein NBFM-Signal mit voraufgezeichneten Audio-Grüßen senden. Diese Aktivität wird in unregelmäßigen Abständen stattfinden und rechtzeitig von der AMSAT veröffentlicht werden.

Der Satellit wurde in eine in eine sonnensynchrone Umlaufbahn in 555 km Höhe gebracht. Die tatsächlichen Orbitparameter müssen aber noch bestätigt werden. Darüber berichtet der AMSAT News Service.