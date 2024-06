František K. Janda, OK1HH, wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet

František K. Janda wurde 1944 in Zlin im Protektorat Böhmen und Mähren geboren. Schon als Jugendlicher interessierte er sich für den Amateurfunk und erhielt bereits mit 13 Jahren die SWL-Nummer OK1-6732. 1965 wurde ihm das Rufzeichen OK1AOJ zugeteilt. Seit 1982 ist er unter dem Rufzeichen OK1HH aktiv.



Er studierte Elektrotechnik und schloss sein Studium an der Tschechischen Technischen Universität mit dem Diplom für Radioelektronische Systeme ab. 1976 begann er am Institut für Radioastronomie der Tschechischen Akademie der Wissenschaften zu arbeiten. Schon bald erkannte er, dass sich seine berufliche Tätigkeit und sein Hobby, der Amateurfunk, hervorragend ergänzten. Er saß an der „Quelle“ wichtiger Informationen für uns Funkamateure. Er hatte das Wissen und die Gabe, die Vorgänge zwischen Sonne und Ionosphäre verständlich zu erklären. Bereits in den 1970er Jahren begann er, wöchentliche Vorhersagen der solaren und geomagnetischen Aktivität sowie der Kurzwellenausbreitung zu verfassen.



Seit 1980 füllt er damit seine monatlichen Kolumnen in Amateurfunkzeitschriften wie dem Funkamateur (DL), Amaterske Radio (OK), QSP (ÖVSV), dem wöchentlichen Rundspruch der ARRL oder der wöchentlichen Vorhersage des Astronomischen Instituts der Tschechischen Akademie der Wissenschaften. In vielen Fachartikeln in Amateurfunkzeitschriften erläuterte er ausführlich die Zusammenhänge, die das Funkwetter bestimmen.



Gute Freunde waren die Funkwetterexperten Prof. Dr. Walter Dieminger, DL6DS, Alfred Müller, DL1FL und Wolfram Hess, DL1RXA. Dass "Franta" die Kurzwellenpraxis und nicht nur die Theorie kennt, beweisen seine Rufzeichen wie Y29BM und Y31ZM aus den 1980er Jahren und seine Teilnahme an DXpeditionen, z.B. nach 4O, ZA, OH0, G und LA.



Foto: Tom Kamp, DF5JL