Frisch aus der Druckerpresse: Die neue OV-Info ist da!

Gute Nachrichten für alle DARC-Mitglieder! Die brandneue Ausgabe der OV-Info ist soeben erschienen und wurde an alle Ortsverbandsvorsitzenden versandt. Diese Informationsquelle ist randvoll mit wichtigen Updates und spannenden Neuigkeiten für unsere Gemeinschaft.

So kommen Sie an Ihr Exemplar: Besuchen Sie unseren geschützten Mitgliederbereich unter https://www.darc.de/nachrichten/information-fuer-ortsverbaende. Laden Sie die aktuelle Ausgabe bequem herunter und stöbern Sie auch gerne in früheren Ausgaben.