Funkevent 2025C zur Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025

Mit DL2025C wird der Titelträger 2025 Chemnitz und deren Region repräsentiert, DL2025S stellt den unmittelbar unterstützenden DARC-Distrikt des Freistaats Sachsen dar. Weitere SES erinnern an die früheren drei deutschen Titelträger; so an West-Berlin 1988 (DL2025B), an Weimar 1999 (DL2025W) und an Essen und Ruhrgebiet 2010 (DL2025E).





Mit dem Eröffnungstag der Titelträgerschaft der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz am 18. Januar 2025, 00:00 UTC startet unser Amateurfunk-Event 2025C. In einer ersten gemeinsamen Aktivität werden alle fünf SES in einem weltweit nutzbarem Diplom-Event 2025C bis zum 31. März 2025, 23:59 UTC agieren. Zu den fünf Teams zählen fast 60 Operatoren aus ganz Deutschland. Viele von ihnen waren bereits im Projekt 100FK zum Deutschen Funk-Kartell 100FK.de sehr erfolgreich dabei.





Das Diplomprogramm ähnelt sehr 100FK. Diesmal wird aber in drei Teilnehmerkategorien DL, Europa und non-EU unterschieden. Anspruchsvolle Diplome in den Modes CW, Phone, Mixed und Digital und Stufen Bronze, Silber und Gold können erarbeitet werden. Sie sind kostenfrei und auch für SWLs mit und ohne Hörernummer abrufbar. Auch ein Ranking wie bei 100FK wird es geben. Mehr dazu unter https://2025c.de/diplome/





Wie bei all unseren Projekten bieten wir wieder die Mischung aus anspruchsvollem Diplomprogramm und Anlass bezogener Historie. Diesmal ist es die zu den Deutschen Kulturhauptstädten und natürlich besonders die zu Chemnitz. Sehr empfehlenswert dabei die Einblicke zur Chemnitzer Industriekultur, Industriehistorie und zur frühen Amateurfunkhistorie. https://2025c.de/khs_chemnitz/.