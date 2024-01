FUNK.TAG am 27.4. in Kassel: Jetzt anmelden!

Nur noch rund drei Monate müssen sich Fans des FUNK.TAGs gedulden, dann ist es wieder so weit: Am 27. April 2024 dreht sich in den Kasseler Messehallen alles um den Amateurfunk. Der FUNK.MARKT, der Elektronik-Flohmarkt und der FUNK.SHOP verführen zum Einkauf. Ein breites Vortragsprogramm mit spannenden Themen erweitert den Horizont, die Bühne wird natürlich auch wieder vielfältig bespielt, und auch sonst gibt es eine ganze Menge zu erleben und zu entdecken.

Ab sofort kann man sich sein Ticket ins Funkamateur-Paradies sichern: