FUNK.TAG-Flohmarkt: Endspurt in der Anmeldephase

Am 27. April ist FUNK.TAG in Kassel – und was wäre er ohne den Flohmarkt? Die Anmeldephase für Händler endet am 15. März, also flugs noch Tische reservieren, um Platz und/oder Geld für Neues rund ums Thema Amateurfunk zu schaffen.