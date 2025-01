Funktionsträgerseminar vom 21. bis 23. Februar – Anmeldung noch bis 24.1. möglich!

Vom 21. bis 23. Februar öffnet die Geschäftsstelle in Baunatal ihre Türen und bietet Schulungen für (angehende) Funktionsträger im DARC e.V. an. Die Ehrenamtlichen können sich über die Strukturen des Verbandes informieren und erhalten Unterstützung und Tipps für die Ausübung ihres Amtes in den Ortsverbänden. Angeboten werden das Funktionsträgerseminar Grundlagen sowie das Funktionsträgerseminar 2.0. Für beide Seminare gibt es noch freie Plätze – die Anmeldung ist noch bis Freitag, 24.1., möglich!