FunkWX - Was erwartet uns in 2025?

Wenn wir uns den Verlauf mehrerer Zyklen ansehen, erkennen wir, dass einige sehr aktive Endphasen haben. Viele der Zyklen weisen Doppelspitzen auf. Mit ein wenig Optimismus sollten wir davon ausgehen, dass auch im Zyklus 25 ein doppelter Spitzenwert auftritt und die Sonnenaktivität sich aktuell in dem kleinen Tal zwischen zwei Aktivitätsspitzen befindet. Das hieße, dass der Zyklus 25 noch nicht zu Ende ist und noch einmal in 2025 ansteigt.



Die kritischen F2-Frequenzen in den mittleren Breiten liegen aufgrund der sog. Winteranomalie im Moment recht hoch. Und da die Anomalien auf der Nord- und Südhalbkugel sich um sechs Monate unterscheiden, sollte die Aktivitätsspitze in diese Zeit fallen.



Es besteht also berechtigte Hoffnung auf ein frohes, neues DX-trächtiges Jahr. Und das wünscht das HF-Referat allen Kurzwellenfreunden für 2025 - sowie einen stets störungsfreien Empfang!





Grafik: SWPC/NOAA