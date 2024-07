Goldene Ehrennadel an Prof. Dr. Harald Gerlach, DL2SAX, verliehen

Während der HAM RADIO wurde vom 1. Vorsitzenden des DARC, Christian Entsfellner, DL3MBG, an DL2SAX die Goldene Ehrennadel überreicht als Dank und Würdigung für seine wertvolle Unterstützung bei der Gewinnung des 6-m-Bandes als neue Zuweisung der ITU, was auch die Grundlage für weitere nationale Verbesserungen der Nutzungsmöglichkeiten dieses „Magic Bands“ war.

Damit die Idee einer neuen ITU-Frequenzzuweisung für den Amateurfunkdienst überhaupt eine Aussicht auf Erfolg hatte, als gemeinsamer Vorschlag der CEPT auf die Tagesordnung einer World Radio Communication Conference (WRC) gesetzt zu werden, musste nachgewiesen werden, unter welchen Bedingungen eine Kompatibilität mit anderen Funkdiensten gewährleistet ist.





DL2SAX erarbeitete im Rahmen seiner Mitarbeit im Referat Frequenzmanagement des DARC Studienpapiere zum Thema „Neue ITU-Zuweisung bei 50 MHz in der ITU-Zone 1“ der WRC 2019. In seinen Studien konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass eine Kompatibilität des Amateurfunks mit den bisherigen anderen Nutzern dieses Frequenzbereichs möglich ist. Sein Studienpapier wurde von ihm selbst durch Teilnahme an Sitzungen mit anderen Interessenkreisen (NARFA-Frequenzmanagement der Bundeswehr, BNetzA, Verkehrsministerium) auf nationaler, sowie auf internationaler Ebene als deutscher Beitrag im Rahmen der CEPT vorgestellt, z.B. auf einer mehrtägigen Tagung der CEPT in Helsinki.





Dass sich trotz erheblicher Widerstände aus einigen Mitgliedsländern der ITU Ende 2019 auf der World Radiocommunication Conference in Ägypten eine Zustimmung zu einer neuen Frequenzzuweisung 50-52 MHz erreichen ließ, ist auch den von DL2SAX eingebrachten Studien zu verdanken.