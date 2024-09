GreenCube (IO-117) stellt aufgrund von Strahlungsschäden den Betrieb ein

Der von S5LAB entwickelte Satellit GreenCube ist wahrscheinlich aufgrund eines Strahlungsschadens ausgefallen. Nach einer erfolgreichen Mission, die die Erwartungen übertraf, reagiert der Satellit nicht mehr auf Befehle. Der Bordempfänger wurde vermutlich durch die Strahlung in der Umgebung in der mittleren Erdumlaufbahn, englisch MEO, beeinträchtigt oder zerstört. Trotz der laufenden Bemühungen, Befehle zu senden und den Satelliten zu reaktivieren, ist das Kommandoteam pessimistisch, was die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von GreenCube angeht.