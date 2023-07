Grundlagen der digitalen Nachrichtenübertragung für SDR

An alle Mitglieder des DARC richtet sich das Seminar „Grundlagen der digitalen Nachrichtenübertragung für SDR“, das am Samstag, 4. November, im DARC-Zentrum in Baunatal stattfindet.

Das Seminarprogramm erläutert Dozent Gerrit Buhe, DL9GFA: „Signalverarbeitung geschah früher analog durch spezialisierte Hardware, heute numerisch durch umfangreiche Software-Algorithmen. Nach einem Überblick über herkömmliche Radio-Architekturen und Analyse der notwendigen Funktionsblöcke werden diese im Seminar numerisch realisiert. Dazu werden die Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung vermittelt (Abtasttheorem, Zeit-/Frequenzbereich, digitale Filter, Quadratursignalverarbeitung etc.) und praktisch in der Simulation (Octave) sowie in Echtzeit (GNU Radio) mit Hilfe eines USB-SDR-Radios umgesetzt.“



Es wird ein Linux-PC benötigt, dessen Software-Ausstattung rechtzeitig an die Teilnehmer verschickt wird. Die Kosten für das Seminar betragen 175 €. Darin sind eine Übernachtung und der DVB-T-USB-Dongle enthalten. Letzterer wird in Baunatal an die Teilnehmer ausgegeben. Die Anmeldung ist unter https://events.darc.de möglich.