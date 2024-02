HAARP-Aussendungen 28.2. - 3.3.2024

Einige Beispiele für Experimente, die für diese Forschungskampagne geplant sind, sind die Erzeugung von ELF- und VLF-Emissionen und Studien über die Auswirkungen ionosphärischer Plasmawellen auf Satelliten in der Umlaufbahn. Diese Experimente werden zu einem besseren Verständnis der Erzeugung und Verstärkung von ELF/VLF-Wellen beitragen und die Grundlage für künftige Untersuchungen der Wechselwirkungen von Satelliten mit dem Weltraumplasma bilden. Weitere Informationen über die Erzeugung von ELF-/VLF-Wellen mit HAARP finden Sie in den HAARP-FAQ im Internet unter haarp.gi.alaska.edu/faq.



Beachten Sie, dass zahlreiche Experimente mit Frequenzen arbeiten werden, die auf der foF2-Frequenz aus den Gakona-Ionogrammen basieren. Experimente, die von foF2 abhängig sind, arbeiten normalerweise 0,5-1 MHz unter foF2 zum Zeitpunkt der Übertragung.



Empfangsberichte sind erwünscht und können an uaf-gihaarp AT alaska DOT edu oder an folgende Adresse geschickt werden: HAARP, PO Box 271, Gakona, AK 99586.



Aktuelle Informationen über die ionosphärischen Bedingungen in Gakona finden Sie in den Ionogrammen der HAARP Diagnostic Suite: https://haarp.gi.alaska.edu/diagnostic-suite.