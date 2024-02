HamCation startet in Orlando/Florida (USA)

Am heutigen Freitag startet im US-Bundesstaat Florida die Amateurfunkmesse HamCation. Ein erstes Bild vom fertig aufgebauten Stand erreichte die Redaktion am späten Donnerstagabend deutscher Zeit. Der DARC ist mit einem kleinen Stand vertreten, in gegenseitiger Tradition, dass auch der US-amerikanische Amateurfunkverband ARRL auf der HAM RADIO in Friedrichshafen vertreten ist. Die Hamcation hat sich neben der Hamvention, die im Mai im US-Bundesstaat Ohio stattfinden wird, zu einer ebenso größeren Amateurfunkmesse entwickelt.