Handfunkgerät-Erweiterung für Android-Smartphones

Vance Vagell, KV4P, stellt eine Handfunkgerät-Erweiterung für Android-Smartphones vor. In Form eines Open-Source-Projektes wird ein kleines Zusatzgerät an der Rückwand des Smartphones befestigt und per USB mit dem Telefon verbunden. Technisch kommt ein DRA818V-Funkmodul zum Einsatz, die Steuerung erfolgt über einen ESP-WROOM-32. Eine externe Stromversorgung ist nicht notwendig, die Versorgung erfolgt aus dem Smartphone direkt. Über eine spezielle App lässt sich das so entstandene Handfunkgerät steuern und bedienen.