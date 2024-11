Harald Dölle, DJ3AS, zum Ehrenmitglied des DARC e.V. ernannt

Der DARC-Vorsitzende Christian Entsfellner, DL3MBG, hat OM Harald Dölle, DJ3AS (im Bild rechts), zum Ehrenmitglied des DARC e.V. ernannt. Seine Laudatio: „Diese Ehrung bereitet mir sehr viel Freude. Die Distriktsvorsitzenden haben beschlossen Dir die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. Du bist über 70 Jahre Mitglied. Du hälst dem DARC e.V. die Treue von Anfang an. Harald war bereits als Jugendlicher mit technischen Dingen befasst. Er hat sich relativ bald der Amateurfunkprüfung unterzogen. 1955 ist er in den DARC eingetreten. Er hat sich hier um viele Sachen gekümmert.

Die Bürokratie des DARC hat ihn nie groß interessiert, er war immer der Praktiker! Dazu gehörten Amateurfunklehrgänge auf dem hohen Dörnberg bei Kassel, und auch die Betreuung eines Morsekurses. Eine Epoche darf man nicht vergessen: Das Amateurfunkzentrum in Baunatal! Harald hat den Weg bereitet, dass das AFZ in Baunatal gebaut wird. Er hat sich um alles gekümmert, hohe Herren vom Bahnhof abgeholt, sich um die Bauleitung gekümmert, um generell um alles, dass das AFZ entstehen konnte. Damals hatte man eben den richtigen Riecher. Seine Aktivität war mit dem Bau des Gebäudes aber nicht abgeschlossen. Er hat sich auch danach darum gekümmert, dass das AFZ betriebsfertig übergeben werden konnte. Ich darf mich auch für die lange Treue bedanken. Aus dem Grund ist es sehr gerecht, wenn Du die DARC-Ehrenmitgliedschaft erhälst. Ich darf Dir die Urkunde der Ehrenmitgliedschaft überreichen.“ „Ich hatte die Gelegenheit für den DARC zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“, so DJ3AS, freudig. „Ich wünsche dem DARC weiterhin gutes Gelingen!“, ergänzt er.