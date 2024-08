Hersteller präsentieren neue Amateurfunkgeräte

Yaesu präsentiert – vermutlich als Nachfolger für die Reihe FT817/818 – den FTX-1F. Es handelt sich um ein Allmode- und C4FM-Gerät für Kurzwelle bis 70 cm. Das Gerät arbeitet wohl auf SDR-Basis und nutzt sein Vollfarbdisplay zur Darstellung des Spektrums in 3D-Grafik. Mit einem LiIon-Akku mit 5670 mAh sollen 9 Stunden Betrieb möglich sein. Die Sendeleistung soll bei 6 W HF liegen. Zum Preis ist noch nichts bekannt, Verfügbarkeit wohl ab Frühjahr 2025.

Bei Icom hat man das Geheimnis um das „Projekt X60“ gelüftet – wir erinnern uns: Auf der HAM RADIO und Hamvention zeigte man zuvor im Jahr nur einen Haufen von Platinen, über den man bis dato nur spekulieren konnte. Das neue Amateurfunkgerät heißt IC-7760, ein Transceiver für Kurzwelle und 6 mit 200 W HF. Der Hersteller folgt bei diesem Gerät dem Remote-Trend, d.h. das Display kann separat vom Grund-Gerät absetzbar betrieben werden. Beide Einheiten können durch ein handelsübliches LAN-Kabel zu Hause betrieben werden oder auch über die Distanz, mit Hilfe des Internets. Dafür soll kein Steuercomputer nötig sein. Mit an Bord ist „DPD“, eine digitale Signalvorverzerrung für optimale Intermodulationseigenschaften.

Weiterhin wurde als Nachfolger des Mobilgerätes IC-2730 der IC-2730B angeteasert. Markannt ist hier offenbar ein neues Display.

JVC Kenwood zeigt einen neuen VHF/UHF-Mobiltransceiver mit separiertem Gerätekonzept. Die eigentliche HF-Technik ist in Form der Main-Unit in einem kastenartigen Gehäuse untergebracht und die Bedienung erfolgt über die abgesetzte Display-Einheit. Eine Gerätebezeichnung steht offenbar noch nicht fest.



Icom IC-7760: https://www.icomjapan.com/lineup/products/IC-7760/

Icom 2730B: https://qrtranslator.com/0000009562/000009

Yaesu FTX-1F: https://static.dxengineering.com/global/images/instructions/rsv-ftx-1f.pdf

Tokyo Ham Fair: https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-6_ham-fair/Ham%20Fair%202024,%20Tokyo.html



(Zusammengestellt nach Informationen auf Social Media und persönlichen Reports, die Redaktion ist nicht vor Ort und konnte die Angaben nicht prüfen.)