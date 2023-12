Heute um 0327 UTC - Wintersonnenwende

Heute in der Früh war es soweit, um 3 Uhr 27 Weltzeit war Wintersonnenwende. Die Nordhalbkugel der Erde ist dann am weitesten von der Sonne weg geneigt und bekommt so wenig Sonnenlicht ab wie an keinem anderem Tag. Es ist die längste Nacht des Jahres, mit rund 16 Stunden von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Die oberen Kurzwellenbänder öffnen vom Vormittag bis zum Nachmittag, insbesondere 17 Meter und 20 Meter sind DX-verdächtig. Die niedrigen Bänder sind über die lange Nacht hindurch geöffnet, während Funkamateure auf der Südhalbkugel mit QRN zu kämpfen haben - dort ist gerade Sommer.