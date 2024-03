Honor Roll 2024 der IOTA im Jubiläumsjahr

745 Rufzeichen aus der ganzen Welt sind auf der veröffentlichten Honor Roll 2024 (Ehrenliste) des Islands on the Air (IOTA) Programms aufgeführt, das sich nun im 60. Jahr befindet. Diese jährliche Liste wird veröffentlicht, um Spitzenjäger auszuzeichnen, die mindestens die Hälfte oder mehr der nummerierten IOTA-Gruppen erreicht haben. Spitzenfunker auf der Ehrenliste für 2024 ist 9A2AA in Kroatien mit einem Ergebnis von 1133. Auf den Plätzen zwei und drei folgen zwei Stationen in Italien: I2YDX mit 1132 und I1JQJ mit 1131.