I-N-G-O-Distrikte beginnen regionale Funktionsträgerausbildung

Am Samstag, 26. Oktober trafen sich 30 angehende und schon aktive Funktionsträger aus den vier Distrikten Nordsee (I), Westfalen-Nord (N), Köln-Aachen (G) und Westfalen-Süd (O) in Georgsmarienhütte bei Osnabrück zu einem ersten Tagesseminar. Aufgeteilt in zwei parallele Gruppen, wurden die drei Themen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, NetXP sowie Planung von OV-Veranstaltungen innerhalb des Zeitrahmens von acht Stunden ausgiebig behandelt.

Als Referent für die „Schreibwerkstatt“ konnte der Pressesprecher eines örtlichen Großunternehmens gewonnen werden. Die weiteren Themen wurden durch Clemens Miara, DG1YCR, DV-N, sowie Günter Erdmann, DL9BCP, DV-I, vorgetragen. Alle bisherigen Teilnehmerrückmeldungen berichten von einem sehr interessanten und lehrreichen Tag. Am 25. Januar 2025 folgt der zweite Teil mit den nächsten Themen.

Die Ausbildung in den vier Distrikten will keinesfalls mit den zentral in Baunatal stattfindenden Funktionsträgerseminaren konkurrieren oder diese ersetzen. Vielmehr sollen eher diejenigen angesprochen werden, denen die Reise nach Baunatal zu weit ist bzw. die derzeit noch in der zweiten Reihe stehen, sich aber für ein künftiges Amt im DARC interessieren.

Die Idee zu dieser Ausbildungsinitiative entstand im Frühjahr während eines Arbeitstreffens der vier Distriktsvorstände zum Thema „AJW“. Dabei wurde auch ein Klasse-N-Hybridkurs vereinbart, der Ende August mit Online-Referenten aus den vier Distrikten sowie 85 Teilnehmern an 15 Schulungsorten startete und wohl in den nächsten Wochen mit der BNetzA-Prüfung enden wird. Kooperation – nicht nur auf Ortsverbandsebene – lohnt sich!



Günter Erdmann, DL9BCP, DV-I