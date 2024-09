IberRadio verzeichnete 2100 Besucher

Die spanische Amateurfunkmesse IberRadio verzeichnete am 21. September 2100 Besucher. Zur 9. Funkausstellung kamen zudem 56 Aussteller. Das diesjährige Event des spanischen Amateurfunkverbandes URE im Forum des Kongress- und Ausstellungszentrum Lienzo Norte fiel zudem mit den Feierlichkeiten zum 75-Jährigen Bestehen der am 1. April 1949 gegründeten URE zusammen. Neben Besuchern aus Spanien konnten auch solche aus Portugal, Frankreich, Italien, Deutschland, Andorra, Belgien und Indonesien begrüßt werden.

Auch die Jugend stand im Fokus; so freute man sich über die Teilnahme von Queralt, EA2FDN, mit ihren 11 Jahren jüngste Funkamateurin Spaniens. Bei der Eröffnung hob der URE-Präsident Víctor M. Spínola Mena, EA7FUN, hervor, dass „ein langsamer, aber anhaltender Anstieg der Anzahl der Lizenzen zu verzeichnen ist“. In Spanien gibt es aktuell 31000 Funkamateure, von denen 7500 Mitglied in der URE sind. OM Spínola dankte der Stadt Ávila für die Gastgeberrolle. Da sich die Messe zu „einer der wichtigsten Messen in Europa“ entwickelt habe, hat der Bürgermeister der Stadt die Organisatoren eingeladen, im nächsten Jahr wieder die IberRadio am gleichen Ort zu veranstalten. (Quelle: Tribuna ávila, DF9ZL/EA1FUC)