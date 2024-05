„Im Dialog mit dem Vorstand“, 16.5., 19 Uhr

In regelmäßigen Abständen tritt der Vorstand des DARC e.V. auf dem Videokonferenzserver treff.darc.de und auf Veranstaltungen in den Dialog mit den Mitgliedern. Die nächste online-Gelegenheit auf treff.darc.de gibt es am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr. Der Vorstand freut sich auf Fragen – die Teilnahme lohnt sich garantiert!