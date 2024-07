Im Video vorgestellt – die „großen drei“ Amateurfunkmessen der Welt

Die Hamvention in den USA, die HAM RADIO in Friedrichshafen und die Tokyo Ham Fair in Japan – die „drei großen“ Amateurfunkmessen buhlen alljährlich um viele Messebesucher. In einem neuen Video auf dem DARC-YouTube-Kanal „darchamradio“ stellen wir sie Ihnen einmal kurz hintereinander zusammengefasst vor: youtu.be/9Y8HdwgyGWs .

In rund 10 Minuten erfährt der Zuschauer mehr zu essentiellen Fragen wie: Wie viele Besucher kommen auf die großen Veranstaltungen mit ihrer internationalen Tragweite? Wie sieht es vor Ort aus? Was erwartet die Besucher? Diese und weitere Punkte versucht das neue Video in einer kurzen Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit einmal darzustellen, ohne dass man eine lange Anreise auf sich nehmen muss. Ihre Anreise zum Video gelingt einfach durch einen schnellen Klick auf den obigen Link.



Weitere Informationen zu den Messen:

Hamvention (USA): https://hamvention.org/

HAM RADIO (Deutschland): https://www.hamradio-friedrichshafen.de/

Ham Fair (Japan): https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-6_ham-fair/Ham%20Fair%202024,%20Tokyo.html



Übrigens: Die Tokyo Ham Fair 2024 findet in Kürze am 24./25. August statt.