Informationen gesucht zum Funkamateur Marlon Brando!

Für einen arte-Dokumentarfilm über den 2004 verstorbenen Schauspieler Marlon Brando sucht ein Team von Filmemachern kurzfristige Informationen, insbesondere über das von Brando benutzte Equipment. Bereits ab dem kommenden Freitag (20.10.) soll gedreht werden. Bei sachdienlichen Hinweisen... bitte eine Nachricht an pressestelle@darc.de!

Das Filmteam geht davon aus, dass Brando in den letzten Jahren, die er in Los Angeles verbrachte, einen Sunair HF Transceiver nutzte. Gesucht wird ein Gerät des Herstellers, das möglichst aus den 1960er Jahren sein sollte. Marlon Brando hatte in Los Angeles das Rufzeichen KE6PZH. Auf Tahiti war sein Rufzeichen FO8GJ. Letzteres ist nach Brandos Tod nicht mehr vergeben worden.