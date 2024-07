International Lighthouse Lightship Weekend (ILLW)

Jede Funkstation wählt ihre eigenen Frequenzen, Zeiten und Sendeleistungen. Ziel der jährlichen Veranstaltung ist es, dass Mitglieder eines örtlichen Amateurfunkclubs eine Funkstation in oder in der Nähe eines Leuchtturms einrichten. Von dieser Funkstation aus werden sie dann das ganze Wochenende oder einen Teil des Wochenendes arbeiten. Ziel ist es, Funkkontakt mit anderen Amateurfunkstationen herzustellen, auch mit solchen, die von anderen Leuchttürmen aus arbeiten. Besucher sind herzlich eingeladen.



Die offizielle Liste der teilnehmenden Stationen: illw.net/index.php/entrants-list-2024



Foto: Leuchtturm in Breskens, Niederlande (Lighthouse Breskens NL0007), Zeeuws Vlaanderen, in diesem Jahr aktiviert durch PA/DL1KVN. Foto: DF5JL