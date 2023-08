Interview unter dem Turm #56: Philipp Springer, DK6SP, über die Jugendarbeit der IARU

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Funkamateure und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 56 sprechen wir mit Philipp Springer, DK6SP. Innerhalb der IARU hat sich in den vergangenen Jahren ein prägnanter Fokus auf Jugendarbeit herausgebildet. OM Philipp berichtet uns als Chairman der IARU-R1 Jugendarbeitsgruppe im Interview über Aktivitäten, Strategien und Camps, bei denen Youngster aus allen Teilen der Welt zusammenkommen.