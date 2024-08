Interview unter dem Turm #60: Jens Schoon, DH6BB: AMSAT-DL und das ERMINAZ-Projekt

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Funkamateure und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 60 sprechen wir mit Jens Schoon, DH6BB, von der AMSAT-DL. Er beantwortete uns am Stand der AMSAT-DL auf der HAM RADIO 2024 ein paar Fragen über aktuelle Satelliten und Projekte, im Besonderen zur ERMINAZ-Mission. Den kurzweiligen Videobeitrag finden Sie auf dem DARC-YouTube-Kanal „darchamradio“ unter dem Link youtu.be/0TehUJHM6Rw .