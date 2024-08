Interview unter dem Turm #61: Timo von Blinkyparts über den Bastelstand auf der HAM RADIO

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Funkamateure bzw. Technikfreunde und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 61 sprechen wir mit Timo von blinkyparts.com. Timo assistierte auf der HAM RADIO 2024 am Bastelstand und erzählt davon, wie man junge Menschen für Technik begeistern kann. Man müsse den „Seed“ setzen („das erste Samenkorn legen“), zunächst Löten üben um danach vielleicht mal einen Kondensator auszutauschen oder weitere Elektronikprojekte anzugehen ….