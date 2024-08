Interview unter dem Turm #62: Werner Dreckmann, DH4KAV, am AATiS-Stand

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Funkamateure und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 62 sprechen wir mit Werner Dreckmann, DH4KAV, am AATiS-Stand auf der HAM RADIO. Er betreut die HAM RALLYE Station am Stand und gibt Tipps, wie man Jugendliche begeistern kann. Weiterhin erzählt er, wie er selbst zum Amateurfunk kam und warum er sich im AATiS e.V. engagiert. Über diese und weitere Punkte berichtet er im Interview.