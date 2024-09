Interview unter dem Turm #64: Jugend forscht Projekte auf der HAM RADIO 2024

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Funkamateure und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 64 sprechen wir am Stand von Jugend forscht mit Aurelio Dobmeier, DN9AD, und Niklas Ruf. Der junge OM Aurelio hat einen Regenpausenanzeiger entwickelt und Niklas ein Hochwasser Warnsystem. Was es damit auf sich hat und wie sie sich im Wettbewerb Jugend forscht positioniert haben, erfahren Sie in unserem Interview.