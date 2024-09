Interview unter dem Turm #65: Sebastian Karl, DF5SK – jüngster OVV in DL

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Funkamateure und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 65 sprechen wir mit Sebastian Karl, DF5SK, OVV Fürstenfeldbruck (C28). Er ist der jüngste Ortsverbandsvorsitzende im DARC e.V. Wie kommt man auf die Idee, in jungen Jahren das Amt anzunehmen? Wie kann ein Ortsverband von jungen und frischen Impulsen profitieren? Welche Aktivitäten laufen im OV unter seiner Ägide? Diese und weitere Punkte erfahren Sie in unserem Interview.