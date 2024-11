Interview unter dem Turm #66: Dr. Kevin Rick (VDE) über die MINT-Stern-Verleihung

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Menschen und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 66 sprechen wir mit Dr. Kevin Rick vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) Südwest über die kürzlich stattgefundene MINT-Stern-Verleihung. Warum ist es so wichtig Schulprojeke zu fördern? Worin bestehen Gemeinsamkeiten zwischen dem VDE und DARC? Dies und mehr in unserem neuen „Interview unter dem Turm“. Den kurzweiligen Videobeitrag finden Sie auf dem DARC-YouTube-Kanal „darchamradio“ unter youtu.be/SPhHI7gGePM .