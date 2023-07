Interview zum Thema "Neue Afu-Verordnung" auf RADIO DARC

Die neue Amateurfunk-Verordnung wurde von Bundes-Verkehrsminister Volker Wissing am 22. Juni unterzeichnet. Sie tritt in genau ein Jahr dann in Kraft. Was bedeutet dies konkret für uns? Welche Neuerungen wird es geben und welche Auswirkungen hat das ganz konkret auf die Amateurfunk-Prüfungen ab kommendem Jahr? In der kommenden Sendung von RADIO DARC ist zu diesem Thema ein rund 30-minütiges Interview mit Prof. Dr. Ing. Matthias Jung, DL9MJ, vorgesehen.